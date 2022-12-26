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MLB／不參加經典賽 韓投柳賢振提前一個月赴美進行復健

聯合新聞網／ 綜合報導
柳賢振復健無緣經典賽，提前赴美備戰新球季。 美聯社
柳賢振復健無緣經典賽，提前赴美備戰新球季。 美聯社

據南韓媒體今天報導，經紀公司發布消息指出效命藍鳥隊柳賢振結束短暫返韓行程後，將29日出發前往美國展開為大聯盟新球季準備工作。由於他因手肘手術復健，無緣為南韓參加經典賽下，讓他專心進行手肘復原的工作，預計明年6月重返投手丘，他說，「我會以更好的一面，再次迎接大家。」

2022年在藍鳥隊只投了6場比賽，在今年6月中旬接受了左肘韌帶手術，手術過後，要進行為期一年的復健，因此確定無緣經典賽，他於上個月22日返韓休息過後，提前於本月29日就要赴美，這比過去時間早了一個月，韓媒報導主要是提前去接受高溫訓練，目前他已可以進行輕微的接球。

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