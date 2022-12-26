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MLB／傷不停還有球隊要？紅襪接到「拍賣哥」詢價電話

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）近3季合計投不到50局。 法新社
紅襪隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）近3季合計投不到50局。 法新社

近3年合計投不到50局，紅襪隊「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）仍吸引到上門詢價的電話，消息指出，有球隊向紅襪打探是否要賣塞爾。

「紐約郵報」記者海曼（Jon Heyman）提到，「有球隊向紅襪確認是否要賣塞爾，儘管紅襪並未尋求牽涉1名先發投手的交易，但這是他們願意傾聽、考慮的部分。」塞爾合約中具有完整的拒絕交易條款，要不要賣，也非球隊單方面說了算。

塞爾2020年整季未出賽、去年只投42.2局，今年因肋骨傷勢開季缺席，7月回歸大聯盟只投了2場，就因左手小指遭強襲球打到骨折，再度回到傷兵名單，8月再加碼騎腳踏車去吃午餐路上「雷殘」，導致右手腕骨折，確定球季報銷。

紅襪總管布隆（Chaim Bloom）曾在10月受訪時，被問到塞爾持續不斷的傷勢狀況，他表示，「你們現在所談論的都是已經發生的事，這不代表他明年無法成為球隊的一大戰力。」他也坦言自己是老調重彈，「你們或許也能找出我過去說過類似的話，我們都很清楚，當有選手長期未能作出戰力貢獻時，這代表我們必須要有計畫。」

紅襪 Chris Sale

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