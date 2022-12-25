快訊

3度喊「未來4年」 中市長盧秀燕第二任就職：維持輕政治施政風格

引起喉嚨痛的問題五花八門，對症下藥才能真正緩解！7種情況需就醫

戰2024弊大於利？ 侯友宜攻總統大位在等一個契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／耶誕禮物遲到？大都會也對柯瑞亞同個傷勢有疑慮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會原訂要以12年3.15億美元簽下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），今日卻又傳出對體檢報告有疑慮。 美聯社
大都會原訂要以12年3.15億美元簽下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），今日卻又傳出對體檢報告有疑慮。 美聯社

大都會隊的「耶誕禮物」出現變數，原本計畫以12年3.15億美元簽下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），今日卻傳出對體檢報告有疑慮，而且是讓巨人隊猶豫的同個舊傷口。

柯瑞亞最初與巨人隊達成13年3.5億美元的合約協議，卻在簽約前出現體檢問題，巨人隊對柯瑞亞在2014年的小腿傷勢有疑慮，暫緩簽約，結果經紀人波拉斯（Scott Boras）在等待未獲回應後，轉與大都會聯繫，雙方達成簽約共識。

大都會與柯瑞亞雙方原本希望在耶誕節前正式簽約，然而「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）率先爆出，大都會在體檢後也對柯瑞亞的同個傷勢有疑慮，因此尚未簽約。

大聯盟官網則指出，雙方還在確認目前狀況，也在努力協調中，合約仍有可能簽訂，只不過內容與結構可能進行修改；而「The Athletic」也指出，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）先前大肆宣傳與柯瑞亞簽約，大都會可能很難反悔。

柯瑞亞也有可能重新回到自由球員市場，然而連續2支球隊都對同個傷勢有疑慮之後，或許很難快速找到新球隊，而今年柯瑞亞效力的雙城隊原本也曾開出合約，但在巨人隊對體檢有疑慮後，態度也趨保留。

柯瑞亞 大都會 巨人 雙城

延伸閱讀

MLB／各隊愛上開超級長約失心瘋？ ESPN解密3大主因

MLB／大都會老闆大灑幣 其他球團看不到車尾燈喊太超過

MLB／巨人對柯瑞亞體檢哪裡有疑慮？波拉斯透露端倪

MLB／巨人被攔胡？美媒爆：柯瑞亞與大都會簽約

相關新聞

MLB／耶誕禮物遲到？大都會也對柯瑞亞同個傷勢有疑慮

大都會隊的「耶誕禮物」出現變數，原本計畫以12年3.15億美元簽下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），今日卻...

MLB／各隊愛上開超級長約失心瘋？ ESPN解密3大主因

超過10年的合約在今冬大聯盟自由市場（FA）不再稀奇，ESPN詢問業界看法，指出分散薪資、FA年輕化及科恩（Steve ...

MLB／美媒盤點2023年25大自由球員 看好大谷年薪破5千萬美元

2022自由球員大咖去向幾乎都已經有結果，大都會、洋基、教士等豪門開出的大合約，讓球迷瞠目結舌，美媒《Bleacher Report》昨日開始展望明年自由市場，撰文盤點明年休賽季前25大自由球員，並寫

MLB／「還有別人嗎？」 明年自由球員排名大谷沒競爭者

大聯盟今年自由球員動向近乎塵埃落定，「Bleacher Report」開始預測明年自由球員市場大咖，天使隊「二刀流」大谷...

MLB／「金寶」1年約當費城人 重逢最愛學他的費城球迷

4屆國聯救援王金布洛爾（Craig Kimbrel），傳出以一年1000萬美元前進費城人隊，媒體也馬上想起費城球迷喜歡模...

MLB／填補康崔拉斯離隊空缺 小熊網羅兩屆金手套巴恩哈特

根據《ESPN》報導，小熊以2年合約簽下兩屆金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart），以填補主戰捕手康崔拉斯（Willson Contreras）轉戰紅雀後留下的空缺。 這份合約為2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。