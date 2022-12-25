MLB／耶誕禮物遲到？大都會也對柯瑞亞同個傷勢有疑慮

大都會隊的「耶誕禮物」出現變數，原本計畫以12年3.15億美元簽下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），今日卻傳出對體檢報告有疑慮，而且是讓巨人隊猶豫的同個舊傷口。

柯瑞亞最初與巨人隊達成13年3.5億美元的合約協議，卻在簽約前出現體檢問題，巨人隊對柯瑞亞在2014年的小腿傷勢有疑慮，暫緩簽約，結果經紀人波拉斯（Scott Boras）在等待未獲回應後，轉與大都會聯繫，雙方達成簽約共識。

大都會與柯瑞亞雙方原本希望在耶誕節前正式簽約，然而「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）率先爆出，大都會在體檢後也對柯瑞亞的同個傷勢有疑慮，因此尚未簽約。

大聯盟官網則指出，雙方還在確認目前狀況，也在努力協調中，合約仍有可能簽訂，只不過內容與結構可能進行修改；而「The Athletic」也指出，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）先前大肆宣傳與柯瑞亞簽約，大都會可能很難反悔。

柯瑞亞也有可能重新回到自由球員市場，然而連續2支球隊都對同個傷勢有疑慮之後，或許很難快速找到新球隊，而今年柯瑞亞效力的雙城隊原本也曾開出合約，但在巨人隊對體檢有疑慮後，態度也趨保留。