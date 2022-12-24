MLB／各隊愛上開超級長約失心瘋？ ESPN解密3大主因

超過10年的合約在今冬大聯盟自由市場（FA）不再稀奇，ESPN詢問業界看法，指出分散薪資、FA年輕化及科恩（Steve Cohen）效應，都是造成超級長約滿天飛的原因。

史上僅4人以FA的身分拿到超過10年的合約，除了哈波（Bryce Harper）外，另外3紙都誕生於今年，分別是透納（Trea Turner）11年3億美元、波賈茲（Xander Bogaerts）11年2.8美元、柯瑞亞（Carlos Correa）12年3.15億美元。

ESPN整理出三大原因，首先是合約越長越能壓低平均年薪，而這對球隊控制團隊薪資相對有利，以上述3人的合約總額來說，都排在史上前15位，但平均年薪還排不上前25位。

一位經紀人提到，在豪華稅線持續上揚的情況下，將合約拉長、年薪降低，薪資結構上相對保有更多彈性，且球隊也都很清楚，合約的最後幾年薪資形同養老。

第二點則是選手取得FA資格的年紀越來越輕，根據統計，過去3年共有581位選手是在30歲以前成為自由球員，包括今年28歲的柯瑞亞、29歲的透納，而2012到14的3年區間則是182人，顯示越來越多選手能在30歲以前集滿年資，球隊所提出的10年以上合約，能涵蓋到的巔峰時期越來越長。

一位助理總管指出，「會有越來越多選手在很年輕時就取得自由球員，這會讓球隊感覺長約OK，在選手28、29歲時和31、32歲時，開出10年以上的合約意義是不同的，球員在40、41歲的年紀通常還能打，尤其是現在兩聯盟都有DH，但在43、45歲還能打的選手並不多。」

巨人總管薩伊迪（Farhan Zaidi）、費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）都提到，現在選手的重訓、體能、營養補給都在進步，表現的年齡曲線已與10幾、20幾年前有很大的不同，現在的選手有更大的可能性在生涯尾聲仍有好表現。

第三點則是科恩入主大都會後撒錢不手軟，各隊要搶人也感受到空前壓力，一位經紀人指出，「現在的市場導向是老闆越來越競爭，在新的勞資協議、通貨膨脹背景之下，有新的財源、三個想贏的老闆，合約也開始越來越大張。」他所指的另外兩隊是教士、費城人。

ESPN這篇專文的收尾相當幽默，引述一位在業界多年的球探一句話總結，說得再多，原因其實很簡單，就是「老闆錢太多了」。