MLB／美媒盤點2023年25大自由球員 看好大谷年薪破5千萬美元

紅人今日正式宣布以1年750萬美元的合約簽下前教士明星內野手邁爾斯（Wil Myers），另外稍早也以1年250萬美元的合約，找34歲捕手卡薩利（Curt Casali）回鍋。近年表現不佳的前明星重砲

2022-12-23 14:01