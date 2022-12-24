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MLB／美媒盤點2023年25大自由球員 看好大谷年薪破5千萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平被美媒視為2023年頭號自由球員。 歐新社
大谷翔平被美媒視為2023年頭號自由球員。 歐新社

2022自由球員大咖去向幾乎都已經有結果，大都會、洋基、教士等豪門開出的大合約，讓球迷瞠目結舌，美媒《Bleacher Report》昨日開始展望明年自由市場，撰文盤點明年休賽季前25大自由球員，並寫道，「除了大谷還有誰能成為第一？」

這份榜單的第一名是大谷翔平。該文指出，大谷平均年薪將超過5000萬美元，「薛則（Max Scherzer）和韋蘭德（Justin Verlander）年薪都高達4333萬美元，那大谷超過5000萬美元也不奇怪，但很難說他到底值不值得那麼多錢。」

該文也預測，本次休賽季相當安靜的道奇、錯過球星的巨人及瘋狂撒錢的大都會，是爭奪大谷最有可能的三隊買家，不過如果換天使成功換新老闆，也可能積極留住大谷。

道奇王牌左投烏力亞斯位居明年自由球員第二位，可望獲得大約。 法新社
道奇王牌左投烏力亞斯位居明年自由球員第二位，可望獲得大約。 法新社

這份榜單的第二名是道奇王牌左投烏力亞斯（Julio Urias），雖然道奇有可能提前開約綁人，但如果這件事沒有成真，他將是明年休賽季最大咖的投手。

榜單的第3至第5依序為，紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers），將跳出合約的教士三壘手馬恰多（Manny Machado），費城人強投諾拉（Aaron Nola）。

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