MLB／「金寶」1年約當費城人 重逢最愛學他的費城球迷

4屆國聯救援王金布洛爾（Craig Kimbrel），傳出以一年1000萬美元前進費城人隊，媒體也馬上想起費城球迷喜歡模仿「金寶」特殊投球動作的往事，期待他今後在費城的登板。

金布洛爾今年一年合約效力道奇，季末狀況不佳，未被帶入季後賽名單，球季結束後成為自由球員，費城人將成為他生涯所效力的第7支球隊。

34歲的金布洛爾，曾在2011到14年間完成國聯救援王4連霸，生涯394次救援排名史上第7，有機會在新球季進入「400救援俱樂部」；生涯救援榜上排名第6是華格納（Billy Wagner）的422次，也是金布洛爾下一個追趕目標。

金布洛爾的投球準備動作獨樹一格，在投手丘上有如大鵬展翅，在球迷眼中很有記憶點，過往最調皮、最愛模仿他的球迷就來自費城，數次在他一啟動投球動作時，在本壘後方就有大批球迷上演神同步，簽約消息一出，球迷也翻出影片回味，笑稱「金布洛爾要與這群球迷重逢了」。