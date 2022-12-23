MLB／紅人1年750萬美元簽教士邁爾斯 重砲穆斯塔卡斯遭DFA

紅人今日正式宣布以1年750萬美元的合約簽下前教士明星內野手邁爾斯（Wil Myers），另外稍早也以1年250萬美元的合約，找34歲捕手卡薩利（Curt Casali）回鍋。近年表現不佳的前明星重砲穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）則遭指定讓渡（DFA）。

根據《ESPN》報導指出，邁爾斯這份合約還有2024年的雙方選擇權，依照出賽場次等條件，最多可以拿到950萬美元。

32歲的邁爾斯生涯在光芒發跡，效力2季後就被交易至教士，一待就是8年。他在2016年首度入選明星賽，2017年教士和他簽下的6年8300萬美元合約，直到今年才到期。本季出賽77場，繳出打擊率2成61，7轟、41分打點的成績。

邁爾斯守備位置為一壘手、三壘手及外野手。紅人總管克拉爾（Nick Krall）表示，「雖然過去幾年邁爾斯主防一、三壘，但新賽季將主防右外野。」

穆斯塔卡斯轉戰紅人後表現下滑，終於遭DFA。 美聯社

至於過去曾單季38轟、3度入選明星賽的三壘手穆斯塔卡斯，2019年以4年6400萬美元的合約風光加盟紅人，但轉隊後表現大退化，3年下來僅累積22轟，近兩年的標準化攻擊指數（OPS+）分別為遠低於聯盟平均的68、74，也讓紅人在合約最後一年放棄他。