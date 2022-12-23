MLB／大都會老闆大灑幣 其他球團看不到車尾燈喊太超過

大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）今年休賽季大灑幣，光簽自由球員就花了超過8億美元（約台幣245.8億元），球迷當然看得樂呵呵，但也傳出有球團老闆對他將團隊薪資抬到「太超過」的高度，略有微詞。

紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）撰文指出，科恩將團隊薪資拉到超過第二名近1億元的動作，其他老闆雖然沒有公開發言，但確實有球隊認為他將標準拉得太高，讓其他球隊難以競爭，無論是搶球員或是比賽強度。

海曼表示，一名了解內情的人士指出，球團老闆對於科恩簽下狄亞茲（Edwin Diaz）、尼莫（Brandon Nimmo）沒有意見，甚至招攬韋蘭德（Justin Verlander）也很合理，但柯瑞亞（Carlos Correa）的12年3.15億美元就有點太超過。

這筆合約讓大都會團隊薪資向上拉抬，根據「Cot’s Contracts」預估，明年球季大都會團隊薪資為3.846億美元，比起第二名洋基隊的2.889億美元，高出33%。

不過海曼也指出，在大都會出手之前，費城人簽透納（Trea Turner）、教士簽波賈茲（Xander Bogaerts）也都祭出高額合約，大都會隊提出的合約並沒有超過其他人太多，甚至柯瑞亞的合約還比原本巨人隊開出的要少。

科恩的舉動會提高球迷的期待，為大聯盟帶來話題，對整體其實是有好處，也有一位球隊高層指出，「他是照著規則來，用的是他的錢，他想怎麼花就怎麼花。」