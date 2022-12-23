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MLB／瑞佐挽留賈吉派出短腿汪 「不要拆散臘腸犬朋友」
瑞佐（Anthony Rizzo）打動好友賈吉（Aaron Judge）留在洋基有奇招，派出自家的臘腸犬，原來是因賈吉也養了一樣的狗狗，兩隻狗也會一起玩，瑞佐留言給他：「我們不能把牠們分開！」
兩位洋基砲手今冬都在自由市場上架，瑞佐透露，兩人在還未簽約前曾聯繫過，了解彼此想法，「我和我太太都決定第一優先是留在紐約，但若有合適機會出現，也不排斥改變。」他最終先一步決定與洋基續約，等待賈吉簽約期間，他稱自己和球迷一樣緊張。
賈吉以9年3.6億美元續當洋基人，並接下隊長頭銜，有機會生涯在洋基從一而終，而瑞佐本周在podcast節目上分享季外與他的互動，他說其實自己並未拉攏賈吉留下，因為當說客的其實是狗狗。
「我確實傳了幾張我們的狗狗在一起的照片給他。」瑞佐夫妻養了一隻棕色的臘腸犬，賈吉則有一隻白色的臘腸。瑞佐表示，相比隊友，兩人更像是朋友，自己並未極力說服賈吉一定要留下，只是希望他做出對的決定，思考哪個選擇會讓自己最快樂。
Anthony Rizzo used his dog to help Yankees keep Aaron Judge https://t.co/wnB2eyYbHh pic.twitter.com/8lfp7lKkIB— New York Post Sports (@nypostsports) 2022年12月22日
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