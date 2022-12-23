MLB／400人「斗內」他求加盟 洛登退款不及改當善款

洋基隊今天為左投洛登（Carlos Rodon）舉辦加盟記者會，穿上這件條紋球衣讓他直呼特別，他也透露來自球迷的拉攏，約有400人、多數是洋基球迷「斗內」到他的帳戶、留言給他，剛簽下6年1.62億美元的洛登，實在用不到這筆錢，400多筆退款也處理不來，決定讓這筆錢成為善款。

配合洋基內規，洛登今天以乾淨的門面出席記者會，過去的蓄鬍造型不見蹤影，他笑說已經近10年沒有把鬍子刮得這麼乾淨，自己在簽約後，就馬上找出刮鬍刀，今天出門前還特地再整理一次造型，把鬍渣修乾淨。

洛登表示已近10年沒有把鬍子刮得這麼乾淨。 美聯社

洛登近兩季成績證明健康無虞，在市場上熱度高，先前有一名洋基球迷發現了他的Venmo帳戶，選在他的12月10日生日當天轉帳給他，留言寫著：「卡洛斯，生日快樂，希望你跟洋基簽約。」

這位球迷當時曝光這件趣事，造成後續更多人跟進，洛登一覺醒來，發現多了400多筆轉入金額，每筆轉帳金額多落在5到10美元。

洛登表示，「我完全沒預期到會發生這種事，我和我老婆先是開始準備轉帳退款，然後她的反應是：『卡洛斯，可是這裡有大概400筆轉帳。」

「很謝謝球迷，但我真的不需要這筆錢，所以我們會把這筆錢給需要的人。」洛登表示，他們注意到一位住在印地安納的15、16歲男孩，家裡最近遭遇火災且無保險，家境清貧，因此決定將這筆錢用來協助他們。