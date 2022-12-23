MLB／投打各算2.5億就好 9位經紀人估大谷破5億美元可期

今冬梯次的自由市場「大魚」買家陸續抵定，各隊望向明年菜色，尤其是大谷翔平，紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）找9位經紀人推估他的下一紙合約總額，5億美元以上幾是共識，一位經紀人更是形容：「投手2.5億美元、打者2.5億美元」，相當合理。

第一位經紀人認為，大谷的合約將以楚奧特（Mike Trout）的12年4.265億美元為起跳基準；第二位經紀人保守估計總額4億美元以上，第三位經紀人認為落在10年4.3億到4.4億美元之間，第四位經紀人猜是10年4.5億美元。

其餘5人看好金額衝破5億美元，第五位經紀人認為落在12年5億美元左右，第六位經紀人推測：「13、14年，總額5億美元，每個位置各2.5億美元。」第七位經紀人認為13年4.75億到5.25億美元之間，第八位經紀人猜測是11年5.5億美元，第九位經紀人則說：「很明顯會從5億美元開始起跳。」

海曼指出，大谷不僅在投手、打者兩個角色都是聯盟頂尖，同時在美、日都是超級巨星，他是能幫球隊帶進廣告、贊助的球員。文章中也重提他當年轉戰大聯盟時拒絕洋基的往事，「當時他傾向不去最大城市（紐約），如果這點現在依然如此，那可能會影響他的最終價值，但不會太多，我也認為大谷的下一紙合約將從破紀錄的5億美元起跳。」