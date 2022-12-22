MLB／為了祖父…史旺森離開勇士轉戰小熊有暖心原因

游擊手史旺森（Dansby Swanson）為什麼會離開家鄉勇士隊，與小熊簽下7年1.77億美元合約？他在今天記者會上透露，心中有更深刻的原因，因為小熊隊是祖父喜愛的兩支球隊之一。

史旺森是在喬治亞州的肯纳索長大，就在亞特蘭大旁邊，他的美職生涯在2015年被響尾蛇隊選中，但很快被交易到勇士隊，隔年展開在大聯盟7年的生涯，今年季後成為自由球員改穿上小熊隊球衣。

「成為小熊隊球員對我來說有不同意義，外人可能不了解。」史旺森說：「我離開了家鄉球隊來到這邊，所以我一直向大家解釋這對我有個人因素。」

小時候史旺森放學回到祖父家時，家中電視常常在播放著小熊隊比賽，史旺森就對祖父說：「我們現在是在亞特蘭大耶，我們是勇士球迷。」

史旺森的祖父熱愛棒球，因此看到他成為職棒球員非常開心，而除了勇士隊外就是喜歡小熊隊，史旺森說：「幫助勇士隊拿下過世界大賽冠軍，這是他喜歡的球隊之一，如果能在他第二喜歡的球隊也帶回冠軍，我很想這麼做。」

史旺森與太太皮尤（Mallory Pugh）在這個月上旬結婚，皮尤是國家女子足球聯賽的芝加哥紅星隊球員，而在婚禮後的隔天，史旺森的祖父就離開這個世界。