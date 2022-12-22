快訊

直播／小三通宣布復航？指揮中心下午2時記者會

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／為了祖父…史旺森離開勇士轉戰小熊有暖心原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
為了祖父的遺願，史旺森離開勇士加盟小熊。 法新社
為了祖父的遺願，史旺森離開勇士加盟小熊。 法新社

游擊手史旺森（Dansby Swanson）為什麼會離開家鄉勇士隊，與小熊簽下7年1.77億美元合約？他在今天記者會上透露，心中有更深刻的原因，因為小熊隊是祖父喜愛的兩支球隊之一。

史旺森是在喬治亞州的肯纳索長大，就在亞特蘭大旁邊，他的美職生涯在2015年被響尾蛇隊選中，但很快被交易到勇士隊，隔年展開在大聯盟7年的生涯，今年季後成為自由球員改穿上小熊隊球衣。

「成為小熊隊球員對我來說有不同意義，外人可能不了解。」史旺森說：「我離開了家鄉球隊來到這邊，所以我一直向大家解釋這對我有個人因素。」

小時候史旺森放學回到祖父家時，家中電視常常在播放著小熊隊比賽，史旺森就對祖父說：「我們現在是在亞特蘭大耶，我們是勇士球迷。」

史旺森的祖父熱愛棒球，因此看到他成為職棒球員非常開心，而除了勇士隊外就是喜歡小熊隊，史旺森說：「幫助勇士隊拿下過世界大賽冠軍，這是他喜歡的球隊之一，如果能在他第二喜歡的球隊也帶回冠軍，我很想這麼做。」

史旺森與太太皮尤（Mallory Pugh）在這個月上旬結婚，皮尤是國家女子足球聯賽的芝加哥紅星隊球員，而在婚禮後的隔天，史旺森的祖父就離開這個世界。

小熊隊 勇士 棒球

延伸閱讀

MLB／巨人對柯瑞亞體檢哪裡有疑慮？波拉斯透露端倪

MLB／豪華稅哪有差？大都會灑8億美元補強 寫下狂紀錄

MLB／韓職最高薪洋投魯辛斯基 2年800萬美元轉戰運動家

MLB／紅襪與狄佛斯續約談不攏 總管布倫：希望他敲63轟

相關新聞

MLB／巨人對柯瑞亞體檢哪裡有疑慮？波拉斯透露端倪

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的新球衣一夕之間變色，原本與巨人隊簽下13年3.5億美元合約，卻突然卡關，...

MLB／豪華稅哪有差？大都會灑8億美元補強 寫下狂紀錄

大都會老闆科恩（Steve Cohen）對於豪華稅的評論「有什麼差？」不是說說而已，根據美國媒體整理，在從巨人手中以12...

MLB／賈吉9年約續留洋基 接下隊史第16任隊長

美國職棒大聯盟紐約洋基以9年3.6億美元肥約綁住「法官」賈吉，今天簽約後宣布由這位自家培養的招牌球星出任隊史第16位隊長...

MLB／為了祖父…史旺森離開勇士轉戰小熊有暖心原因

游擊手史旺森（Dansby Swanson）為什麼會離開家鄉勇士隊，與小熊簽下7年1.77億美元合約？他在今天記者會上透...

MLB／韓職最高薪洋投魯辛斯基 2年800萬美元轉戰運動家

運動家今日宣布以2年800萬美元的價碼，簽下前韓職NC恐龍隊洋投魯辛斯基（Drew Rucinski），第一年300萬美元全額保障，第二年則是500萬美元的球隊選擇權。 即將滿34歲的魯辛斯基過

MLB／紅襪與狄佛斯續約談不攏 總管布倫：希望他敲63轟

紅襪今年在休賽季失去當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），明年當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）也要面臨換約，根據消息指出，目前雙方離達成續約共識相當遙遠，狄佛斯也預計自己明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。