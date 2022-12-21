MLB／韓職最高薪洋投魯辛斯基 2年800萬美元轉戰運動家

運動家今日宣布以2年800萬美元的價碼，簽下前韓職NC恐龍隊洋投魯辛斯基（Drew Rucinski），第一年300萬美元全額保障，第二年則是500萬美元的球隊選擇權。

即將滿34歲的魯辛斯基過去4季都效力韓職NC恐龍，去年200萬美元年薪為韓職最高。在韓職4年都至少有177.1局的貢獻，去年先發31場，投球局數193.2局，防禦率2.97。

魯辛斯基過去曾效力大聯盟4個賽季，但只在2015年為天使先發過1場，上場機會不多。不過他近年在韓職展現吃大量局數的能力，三振率也逐年上升，讓他獲得大聯盟球隊的關注，甚至被外媒評選為今年50大自由球員之一。

由於運動家隊的先發輪值不算完整，魯辛斯基也被預測能競爭成為輪值的一員。

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