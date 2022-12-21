MLB／紅襪與狄佛斯續約談不攏 總管布倫：希望他敲63轟

紅襪今年在休賽季失去當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），明年當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）也要面臨換約，根據消息指出，目前雙方離達成續約共識相當遙遠，狄佛斯也預計自己明年將進入自由市場。

紅襪今年簽下吉田正尚、透納（Justin Turner）卻放棄波賈茲引起不少球迷的質疑，對此紅襪總管布倫（Chaim Bloom）僅表示，「有更私人的因素，我不想詳細說明。」

布倫也表示自己知道球迷和其他球隊高層的質疑，不過他強調，「如果我只聽取那些能造成轟動的意見，而不是著眼於建立一支優秀的棒球隊，那球隊的情況只會變得更糟。」

波賈茲和吉田正尚的經紀人波拉斯（Scott Boras）也透露布倫談判時的態度，「在吉田的談判中，他們非常積極；在波賈茲的談判中，他們沒有做出我們期望的事情，波賈茲的市場行情與他們內部的預測模型相差很多，當然過去也發生過類似情況。」

布倫也談到與狄佛斯之間的續約談判，「為了留下狄佛斯，我們可能會超越理性，希望最後能完成這份工作。有些人喜歡賭自己的能力，我也希望他能打出63支全壘打。」

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