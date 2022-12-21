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MLB／巨人被攔胡？美媒爆：柯瑞亞與大都會簽約
巨人隊原訂今天為柯瑞亞（Carlos Correa）舉行加盟記者會卻臨時喊卡，原本以為是體檢出問題，沒想到又有美國媒體爆料指出，柯瑞亞是要披上大都會隊戰袍，簽下12年、3億1500萬美元合約。
「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）稍早在個人推特上指出，柯瑞亞與大都會隊有合約共識，內容是12年、3億1500萬美元，目前只有他搶先爆料，而日前海曼報導「法官」賈吉（Aaron Judge）動向時，曾有搶快誤報的紀錄。
日前多家外媒指出，柯瑞亞與巨人簽下13年3.5億美元合約，而巨人原本也預計在今天舉行加盟記者會，卻在舉辦前3小時突然取消，美聯社報導指出，原因與體檢有關，雙方仍在等待體檢結果。
柯瑞亞去年離開太空人隊，與雙城隊簽下3年1.05億美元合約，整季繳出2成91打擊率、22轟成績，季後選擇跳脫合約，再次投入自由球員市場。
Breaking: Carlos Correa and the Mets have a deal. $315M, 12 years.— Jon Heyman (@JonHeyman) 2022年12月21日
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