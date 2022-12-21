MLB／獲小熊7年大約離開勇士 史旺森感性發文致謝球迷

29歲的游擊手史旺森（Dansby Swanson）近期與小熊簽下7年1.77億美元（約新台幣54.5億）的合約，今日他也在個人社群吐露心聲，向勇士球團與球迷致謝。

史旺森上傳自己在勇士的精彩片段並向勇士球迷寫道，「謝謝亞特蘭大，被交易到勇士是上帝安排的奇妙旅程。過去6年我們非常成功，連續5次獲得分區冠軍及1次世界大賽冠軍。你們見證我從大學畢業的孩子成長為已婚的男人。我非常感謝你們給我的支持和愛，我會永遠珍惜這裡的隊友、工作人員及在這裡建立的回憶。我甚至難以用言語表達我對這座城市的感謝，謝謝『勇士國度』。」

該文獲得超過10萬名網友的愛心，球迷紛紛在留言區感謝史旺森的付出並送上祝福，同屬亞特蘭大的NBA老鷹隊也留下感謝的話，隊友達諾德（Travis d'Arnaud）也表示，「謝謝你兄弟！一輩子的冠軍！」

29歲的史旺森2015年被響尾蛇選為狀元，並入選百大新秀第8名，沒想到他1場大聯盟比賽都還沒打，就在年底被響尾蛇交易到勇士，換取先發投手米勒（Shelby Miller）。史旺森生涯在勇士出賽827場，敲出775支安打、其中102支是全壘打，累積411分打點，打擊率2成77，今年打出生涯年，首度入選明星賽，並獲得金手套獎。

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