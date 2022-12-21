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MLB／官網評選各國最佳大聯盟球員 王建民也入列

聯合新聞網／ 綜合報導
王建民。 報系資料照
王建民。 報系資料照

2023年世界棒球經典賽即將於明年3月開打，大聯盟官網也撰文指出各國最優秀的球員，其中臺灣好手王建民也入列。

本文評選的標準為球員在大聯盟生涯累積的勝利貢獻值（WAR），且球員必須有明確的國籍。其中「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1萬8902名美國球員當中脫穎而出，生涯累積183.1WAR。

多明尼加最優秀的球員是今年退休的普荷斯（Albert Pujols），委內瑞拉是老虎重砲卡布瑞拉（Miguel Cabrera），日本是鈴木一朗，韓國則是傳奇打者秋信守。

臺灣共有16名選手登上過大聯盟，其中王建民生涯累積12.5WAR，排名第一。該文也指出，王建民在2006年拿下19勝，並在美聯塞揚票選排名第2，2007年也拿下19勝，並入選《時代》雜誌百大風雲人物。

王建民

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