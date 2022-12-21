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MLB／天使砸2年1700萬美元 網羅28轟銀棒獎工具人德魯瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
德魯瑞今年敲出28轟，獲得國聯銀棒獎。 美聯社
德魯瑞今年敲出28轟，獲得國聯銀棒獎。 美聯社

在自由球員市場安靜一陣子的天使終於再度補強，今日宣布以2年1700萬美元（約新台幣5.2億元）簽下今年敲出28轟，並獲得國聯銀棒獎的工具人德魯瑞（Brandon Drury）。

30歲的德魯瑞今年開季與紅人簽下小聯盟約，結果在92場出賽當中，敲出20支全壘打，也讓他成為紅人的交易籌碼，被送往教士換取潛力新秀。到了教士後，雖然成績有所下滑，但整季累積敲出28轟、87分打點，打擊率2成63的表現，也讓他生涯首度獲得銀棒獎。

德魯瑞在守備的部分是一名超級工具人，去年除了捕手、中外野手之外，都有守備紀錄。

德魯瑞生涯前7季僅領570萬美元，明年一季的薪水就超過這數字。不過以他今年繳出的成績單，這份合約的薪水似乎有點太少，根據外媒推測，有可能是因為德魯瑞過往表現太差，前7季只累積51轟，也讓各隊不願意給他大合約。

2022年球季天使有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）兩名球星坐鎮，但團隊得分僅排全聯盟第25名，所以休賽季也陸續交易烏謝拉（Gio Urshela）、瑞福洛（Hunter Renfroe）兩人，如今再度簽下德魯瑞，有望改變去年打線火力貧弱的頹勢。

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