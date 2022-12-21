快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

MLB／興奮與薛則再攜手 韋蘭德：一起為大都會奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊今天(21日)為韋蘭德（Justin Verlander）舉行加盟記者會。 路透社
大都會隊今天(21日)為韋蘭德（Justin Verlander）舉行加盟記者會。 路透社

美職大都會隊今天如期為韋蘭德（Justin Verlander）舉行加盟記者會，他將與老虎隊前隊友薛則（Max Scherzer）自2014年後再度合作，韋蘭德也希望兩人能夠一起為大都會拿下世界大賽冠軍。

39歲的韋蘭德前兩年因手術僅出賽1場，今年在太空人隊表現神勇，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，也帶走生涯第3座美聯塞揚獎，季後成為自由球員的他，與大都會簽下2年8666萬美元（約台幣26.6億元）合約。

韋蘭德如今再與薛則會合，兩人過去效力老虎隊五年期間，拿下過塞揚獎、贏下169場比賽，但僅打進過一次世界大賽，在2012年遭到巨人隊橫掃，離隊後兩人在不同球隊分別拿下冠軍戒，如今又再次相遇。

「我非常興奮能夠有機會再次合作。」韋蘭德說：「過去在老虎隊是兩名年輕球員試圖在大聯盟立足，我希望我們當時能夠贏下冠軍，現在快10年過去，我想我們都變成更好的球員，彼此也更熟悉，在這支球隊重新聚首，我非常開心，也希望能夠為大都會隊贏下世界大賽冠軍。」

大都會總管艾普勒（Billy Eppler）透露，球隊希望建立雙王牌機制，因此當狄葛隆（Jacob deGrom）宣布成為自由球員後，就開始接觸韋蘭德與另一名投手，對韋蘭德興趣更高，「他想要在這裡投球，希望能夠有機會奪冠，他的生涯已經有無數獎項，正朝著名人堂邁進，他想要的只有更多戒指。」

韋蘭德 大都會 塞揚獎

延伸閱讀

MLB／加入大都會攜手薛則、韋蘭德 千賀滉大：超不真實

MLB／傳韋蘭德轉戰大都會 與前老虎隊友薛則重逢組豪華輪值

MLB／放掉狄葛隆後 大都會馬上 2年8600萬美元簽韋蘭德

MLB／老而彌堅！韋蘭德全票奪塞揚 39歲史上第4老

相關新聞

MLB／出事了？柯瑞亞簽107億大約前 巨人記者會喊卡

巨人隊原訂今天為柯瑞亞（Carlos Correa）舉行加盟記者會，行程卻臨時喊卡，根據美國媒體報導，是體檢狀況出了問題...

MLB／洋基本季大驚奇卡本特 2年1200萬美元轉戰教士

教士今日宣布，將以2年1200萬美元（約新台幣3億6862萬元）的價碼，簽下今年在洋基大復活的37歲老將卡本特（Matt Carpenter）。 根據外媒報導，這份合約第一年的薪水為650萬美元

MLB／大都會還有錢！簽回歐塔維諾 支出恐破5億美元

美職大都會隊季後補強不手軟，前面簽下大批星級球員，今天又傳出與中繼投手歐塔維諾（Adam Ottavino）完成續約，內...

MLB／興奮與薛則再攜手 韋蘭德：一起為大都會奪冠

美職大都會隊今天如期為韋蘭德（Justin Verlander）舉行加盟記者會，他將與老虎隊前隊友薛則（Max Sche...

MLB／加入大都會攜手薛則、韋蘭德 千賀滉大：超不真實

日本強投千賀滉大今天正式加入MLB大都會先發投手輪值，與偶像薛則、韋蘭德並肩作戰，他對此表示，一切「超不真實」

MLB／賈吉全壘打球300萬美元減半 當初不賣的人回應了

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今年破紀錄第62轟的全壘打球，原來持有的球迷尤曼斯（Cory Youmans...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。