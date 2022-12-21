MLB／興奮與薛則再攜手 韋蘭德：一起為大都會奪冠

美職大都會隊今天如期為韋蘭德（Justin Verlander）舉行加盟記者會，他將與老虎隊前隊友薛則（Max Scherzer）自2014年後再度合作，韋蘭德也希望兩人能夠一起為大都會拿下世界大賽冠軍。

39歲的韋蘭德前兩年因手術僅出賽1場，今年在太空人隊表現神勇，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，也帶走生涯第3座美聯塞揚獎，季後成為自由球員的他，與大都會簽下2年8666萬美元（約台幣26.6億元）合約。

韋蘭德如今再與薛則會合，兩人過去效力老虎隊五年期間，拿下過塞揚獎、贏下169場比賽，但僅打進過一次世界大賽，在2012年遭到巨人隊橫掃，離隊後兩人在不同球隊分別拿下冠軍戒，如今又再次相遇。

「我非常興奮能夠有機會再次合作。」韋蘭德說：「過去在老虎隊是兩名年輕球員試圖在大聯盟立足，我希望我們當時能夠贏下冠軍，現在快10年過去，我想我們都變成更好的球員，彼此也更熟悉，在這支球隊重新聚首，我非常開心，也希望能夠為大都會隊贏下世界大賽冠軍。」

大都會總管艾普勒（Billy Eppler）透露，球隊希望建立雙王牌機制，因此當狄葛隆（Jacob deGrom）宣布成為自由球員後，就開始接觸韋蘭德與另一名投手，對韋蘭德興趣更高，「他想要在這裡投球，希望能夠有機會奪冠，他的生涯已經有無數獎項，正朝著名人堂邁進，他想要的只有更多戒指。」

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