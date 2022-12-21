MLB／大都會還有錢！簽回歐塔維諾 支出恐破5億美元

美職大都會隊季後補強不手軟，前面簽下大批星級球員，今天又傳出與中繼投手歐塔維諾（Adam Ottavino）完成續約，內容是2年1450萬美元（約台幣4.45億元）包含100萬美元激勵獎金，大都會休賽季總支出恐破5億美元。

37歲的歐塔維諾去年投出生涯年，66場出賽、防禦率2.06，，有19次中繼成功、3次救援成功，投65.2局有79次三振，尤其更是右打殺手，對戰被打擊率僅1成61、被長打率0.253，新球季將繼續與狄亞茲（Edwin Diaz）共組大都會後防線。

加上歐塔維諾這份1450萬美元合約，大都會這個休賽季總花費來到4.911億美元，明年團隊薪資預計超過3.5億美元，而且還沒有計上數千萬美元的豪華稅。

加上大都會的補強清單還沒勾完，根據大聯盟官網報導，再添一名後援投手，以及增加一名指定打擊或外野的火力補強，都是大都會未來可能方向，代表這個休賽季支出很可能超越5億美元。

大都會今年球季雖然放掉狄葛隆（Jacob deGrom）、貝希特（Chris Bassitt）、沃克（Taijuan Walker）等好手，但也很快進行大型補強，陸續簽下韋蘭德（Justin Verlander）、昆塔納（Jose Quintana）、尼莫（Brandon Nimmo）、千賀滉大等人。

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