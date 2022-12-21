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MLB／洋基本季大驚奇卡本特 2年1200萬美元轉戰教士

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基老將卡本特轉戰教士。 歐新社
洋基老將卡本特轉戰教士。 歐新社

教士今日宣布，將以2年1200萬美元（約新台幣3億6862萬元）的價碼，簽下今年在洋基大復活的37歲老將卡本特（Matt Carpenter）。

根據外媒報導，這份合約第一年的薪水為650萬美元，第二年則是550萬美元的球員選擇權。若每年都超過550個打席數，可獲得激勵獎金，這份2年合約最多可以領到2100萬美元。

卡本特去年在紅雀出賽130場，僅繳出打擊率1成69、3轟的成績單。今年季初與遊騎兵簽下小聯盟約，還沒在大聯盟出賽就被釋出。5月26日和洋基簽下大聯盟約後，表現大爆發，總計出賽47場，繳出打擊率3成05、15轟、37分打點、攻擊指數（OPS）1.139的驚人成績。

不過卡本特8月初因自打球，出現左腳骨折傷勢，缺席2個月。季後賽復出後表現不佳，12打數僅1安，還吞下9次三振。

卡本特去年守過一壘、三壘、左外野及右外野，由於教士陣容齊全，所以預計擔任工具人和指定打擊的角色。

洋基 教士

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