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MLB／出事了？柯瑞亞簽107億大約前 巨人記者會喊卡

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
巨人隊原訂今天為柯瑞亞（Carlos Correa）舉行加盟記者會，行程卻臨時喊卡。 美聯社
巨人隊原訂今天為柯瑞亞（Carlos Correa）舉行加盟記者會，行程卻臨時喊卡。 美聯社

巨人隊原訂今天為柯瑞亞（Carlos Correa）舉行加盟記者會，行程卻臨時喊卡，根據美國媒體報導，是體檢狀況出了問題，是否還會以13年3.5億美元（約台幣107億）大型合約加盟不無疑問。

根據美聯社報導，有兩位知情人士確認柯瑞亞的加盟記者會取消，原因跟體檢有關，一人指出，雙方都還在等待體檢結果，另一人則表示，柯瑞亞的體檢報告有註記醫療問題。

巨人隊與柯瑞亞是在本月14日傳出簽約消息，而這份超級大約成立的前提，必須是柯瑞亞身體健康，他過去8個球季有7度被放入傷兵名單，僅有一年出賽超過150場。

巨人隊原本預計今天在巨人主場舉辦記者會歡迎柯瑞亞的來到，沒想到會前三小時突然取消，巨人隊也未解釋原因。

柯瑞亞去年離開太空人隊，與雙城隊簽下3年1.05億美元合約，整季繳出2成91打擊率、22轟成績，季後選擇跳脫合約，再次投入自由球員市場。

柯瑞亞 巨人 雙城

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