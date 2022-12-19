MLB／賈吉全壘打球300萬美元減半 當初不賣的人回應了

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今年破紀錄第62轟的全壘打球，原來持有的球迷尤曼斯（Cory Youmans）回絕私人買家開價300萬美元的條件，最後在拍賣公司開放競標，昨天以150萬美元賣出，足足砍了一半數字，他今天做出回應，看來態度十分平靜。

尤曼斯透過這家拍賣公司發出聲明，恭賀標下全壘打球的人，強調考慮這顆球的歷史意義，銷售過程公平、透明很重要，自己會永遠記得那個激動人心的夜晚，以及周圍球迷的友善，永遠珍惜這段記憶。

拍賣公司並未透露買家的全名，只說是「傑出的中西部商人和收藏家」。

這位人士表示，非常幸運成為全球最有價值棒球的擁有者，這顆球來自美國歷史最悠久的洋基隊，賈吉也締造最偉大的全壘打紀錄，感謝拍賣公司和尤曼斯給他機會。

賈吉10月5日在遊騎兵隊主場敲出本季第62轟，超越洋基名將馬里斯（Roger Maris）高懸61年的美聯單季最多轟紀錄，最後以150萬美元拍賣，成為史上第2高價的全壘打球。

紅雀隊退役名將麥奎爾（Mark McGwire）1998年締造史上首次單季70轟紀錄，當時全壘打球賣了300萬美元。

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