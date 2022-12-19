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MLB／透納掰了道奇轉戰紅襪 可能移防一壘填補空缺

聯合新聞網／ 綜合報導
透納（Justin Turner）。 美聯社
透納（Justin Turner）。 美聯社

道奇三壘手透納（Justin Turner）在休賽季成為自由球員，在本日宣布與紅襪簽下2年2200萬（約6.7億台幣）美元，將轉戰波士頓延續球員生涯。

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，透納在2014年從大都會轉戰道奇後，於2020年隨隊奪下世界冠軍，但本季表現不佳，成績有下滑跡象，球隊因此拒絕執行1600萬美元的合約選擇權，成為自由球員，並轉戰紅襪。

2022年賽季，透納出賽128場，繳出2成78的打擊率，外加13轟、81打點，而季後賽出賽4場，僅繳出.154/.313/.154的打擊三圍，據傳他在轉戰紅襪後，將移防一壘或指定打擊，填補馬丁尼茲（J.D. Martinez）轉戰道奇的空缺。

紅襪 道奇

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