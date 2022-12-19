MLB／透納掰了道奇轉戰紅襪 可能移防一壘填補空缺
前道奇三壘手透納（Justin Turner）在休賽季成為自由球員，在本日宣布與紅襪簽下2年2200萬（約6.7億台幣）美元，將轉戰波士頓延續球員生涯。
據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，透納在2014年從大都會轉戰道奇後，於2020年隨隊奪下世界冠軍，但本季表現不佳，成績有下滑跡象，球隊因此拒絕執行1600萬美元的合約選擇權，成為自由球員，並轉戰紅襪。
2022年賽季，透納出賽128場，繳出2成78的打擊率，外加13轟、81打點，而季後賽出賽4場，僅繳出.154/.313/.154的打擊三圍，據傳他在轉戰紅襪後，將移防一壘或指定打擊，填補馬丁尼茲（J.D. Martinez）轉戰道奇的空缺。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言