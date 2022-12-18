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MLB／球迷回絕300萬美元 結果賈吉全壘打球150萬美元賣出

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）破紀錄第62轟的全壘打球，在拍賣公司開放競標結束後，今天確定以150萬美元賣出。

賈吉10月5日在遊騎兵隊主場敲出本季第62轟，超越洋基名將馬里斯（Roger Maris）高懸61年的美聯單季最多轟紀錄，當時撿到全壘打球的球迷尤曼斯（Cory Youmans）意外成為名人，準備迎接天上掉下來的財富。

儘管有人私下接觸，願意出價300萬美元收購這顆全壘打球，但尤曼斯上個月回絕此事，最終決定上架拍賣，交由市場決定價值。

紅雀隊退役名將麥奎爾（Mark McGwire）1998年締造史上首次單季70轟紀錄，當時全壘打球賣了300萬美元，至今仍是最高價；巨人隊邦茲（Barry Bonds）2001年第73轟的全壘打球，價值51萬7500美元，買家是同一人。

賈吉最近和洋基簽下9年3.6億美元合約，成為史上自由球員最驚人數字，平均年薪4千萬美元也是史上野手最高。

賈吉 洋基

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