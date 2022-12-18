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MLB／紅襪馬丁尼茲轉戰道奇 和2018年封王隊友貝茲重逢

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬丁尼茲（J.D. Martinez）以一年1000萬美金轉戰道奇。 美聯社
馬丁尼茲（J.D. Martinez）以一年1000萬美金轉戰道奇。 美聯社

曾在2018年奪下美聯打點王的馬丁尼茲（J.D. Martinez），結束紅襪隊5年1.1億美元合約後進入自由球員市場，今天傳出道奇隊已和這位35歲老將簽下1年1千萬美元合約，只要通過體檢就可生效。

道奇今年帶著111勝前進季後賽，身為大聯盟最多勝球隊只打5天就打包，分區系列賽1勝3敗不敵教士隊，最近在自由球員市場沒有太大動作，包括15日簽定的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）、馬丁尼茲都是1年短約，合計2300萬美元。

其實道奇在7月底球員交易大限前，就想從紅襪找來馬丁尼茲，不過兩隊無法在薪資問題達成共識，道奇等了4個多月，還是決定補進這門生涯12年282轟、899分打點（2018年130分）的重砲。

大聯盟官網分析，馬丁尼茲本季16轟、43支二壘打，尤其對付左投特別有一套，可為道奇先發打線增加深度，也和2018年世界大賽封王的隊友貝茲（Mookie Betts）重逢，這兩人過去時常互相激勵，對團隊戰力幫助很大。

馬丁尼茲 道奇 大聯盟

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