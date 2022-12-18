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MLB／大都會簽妥千賀滉大 團隊薪資破3億美元史上新高
29歲日本強投千賀滉大1周前傳出加盟大都會隊的消息，球團今天終於正式宣布，雙方簽下5年7500萬美元（約新台幣23億元）合約，列有不得交易條款，他也可在2025年球季結束後成為自由球員；大聯盟官網指出，大都會在今年季後拚命砸錢，新球季團隊薪資將會超過3億美元，寫下空前紀錄。
大都會1986年奪下世界大賽冠軍，接下來36年挑戰隊史第3冠一再失利，今年球季拚出101勝，雖是隊史單季第2好紀錄，季後賽卻在外卡系列賽遭教士隊淘汰，球團高層在自由球員市場大灑錢，已經花了4億7670萬美元簽下7人。
大都會最近簽妥的自由球員包括千賀滉大、韋蘭德（Justin Verlander）、昆塔納（Jose Quintana）、尼莫（Brandon Nimmo）、狄亞茲（Edwin Diaz）、羅伯森（David Robertson）和納維茲（Omar Narvaez）。
千賀滉大過去在日職軟銀隊11季投出87勝44敗、防禦率2.59，2019、20年連奪太平洋聯盟三振王，2020年更是洋聯投手三冠王，大都會已經觀察很久，這次在搶人大戰擊敗紅襪隊。
大都會去年和薛則（Max Scherzer）簽下3年1.3億美元合約，今年再和韋蘭德簽下兩年8666萬6666美元合約，兩大咖新球季年薪4333萬3333美元並列大聯盟最高，千賀滉大將加入豪華投手群，被喻為重要先發投手。
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