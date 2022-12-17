MLB ／換他來只為匹配薪資？ 昔明星一壘手荷斯莫遭紅襪DFA

近期動作頻繁的紅襪隊，今日為清出40人名單，選擇將上季從教士交易來的荷斯莫（Eric Hosmer）放入指定讓渡名單，與他結束不到一季的合作。

紅襪今日將小聯盟右投華勒斯（Jacob Wallace）交易至皇家，換來27歲米爾斯（Wyatt Mills）補強球隊牛棚，為了清出40人名單，將上季季中從教士換來的明星一壘手荷斯莫DFA，下季一壘防區將由首輪超級新秀卡薩斯（Triston Casas）正式接管。

33歲的荷斯莫，生涯從皇家起步，並在2015年隨皇家拿下世界大賽冠軍，在堪薩斯時期曾在7年內拿下4座金手套，2017合約年更是繳出25轟、打擊率0.318的好成績，季後一舉奪得銀棒獎，休賽季成為自由球員後被教士以8年1.44億美元大約延攬，但來到聖地牙哥後高薪低就，甚至原先擅長的守備也失常，在2019年發生全聯盟最多的14次失誤，也因此教士數度希望能送走賠錢貨。

由於荷斯莫與教士合約中含有部分不可交易條款，因此當上賽季教士在進行索托交易時，原先要將他送至國民，但最後因他不同意而告吹，對象換成紅襪才完成交易。不過他來到後波士頓後也只出賽14場，留下0.244打擊率及0轟成績，讓紅襪最後仍選擇認賠殺出。

值得一提的是紅襪損失並不大，因荷斯莫未來3年3900萬的合約，大部分還是由教士支付。而考量他的過往實績與名氣，應該還是能延續生涯，估計會有球隊以開福袋心態作為替補一壘手。

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