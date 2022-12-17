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經典賽／前MVP葉力奇可以加入日本隊？栗山英樹已聯繫

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

明年3月的世界棒球經典賽（WBC），日本隊已經有大谷翔平、達比修有、鈴木誠也等好手，有可能再加入一位大聯盟MVP嗎？日本媒體「RONSPO」報導，釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）曾有意加入日本隊。

日本駐美記者丹羽政善指出，2016年採訪鈴木一朗3000安時，曾與當時同隊的葉力奇聊到此事，因美國隊有著史丹頓（Giancarlo Stanton）、楚奧特（Mike Trout）、哈波（Bryce Harper）等外野好手，他自認擠不進先發，因此好奇提問，「我的外婆（應為外公）是日本人，這樣能夠參加日本隊嗎？」

當時日本隊打擊教練稻葉篤紀也在邁阿密，丹羽政善介紹兩人認識，不過2017年經典賽葉力奇還是披上美國隊戰袍，該年春訓丹羽政善再次遇到葉力奇時，對方表示：「因為日本隊沒有聯繫，加上楚奧特也沒打。」結果一旁聽到的史丹頓很驚訝說：「你本來想代表日本隊出賽？」

明年經典賽由栗山英樹執掌兵符，他在冬季會議時間曾赴美聯繫，也透露有5、6位有潛在加入可能性的球員，但需要再確認血緣認定的相關規定，父母親是日本人參加當然沒問題，但祖父母輩則需要跟WBC確認。

人選中是否包括葉力奇？栗山英樹說：「有跟本人聊過，也有接觸過他的代理人。」葉力奇是2018年國聯MVP，隔年票選第二，到今年球季都還有打擊率2成52、14轟、57分打點的表現，若加入對日本長打火力是一大升級。

葉力奇 經典賽 楚奧特

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