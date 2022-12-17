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MLB ／洋基過客金手套外野班寧坦迪 5年7500萬美元轉戰白襪
洋基在今年季中用3名小聯盟選手換來班寧坦迪（Andrew Benintendi），當時法官賈吉（Aaron Judge）曾大讚他將成為重要的一員，季後班寧坦迪成為自由球員，洋基原先希望能與他達成續約，但如今白襪捷足先登、與他簽下5年7500萬美元合約。
現年28歲的班寧坦迪，效力紅襪5年期間曾奪下一冠，隨後輾轉加入皇家、洋基，今年賽季他留下5轟51分打點，但打擊率有0.304，排在大聯盟第九位，整季461打數僅被三振77次，打擊紀律相當不錯。他也是去年美聯左外野金手套得主，今年賽季更是首次入選明星賽。
據大聯盟報導，班寧坦迪一直都是白襪追逐的目標，更為他開出5年7500萬美元隊史最大的保障合約，超越葛蘭多(Yasmani Grandal)的4年7300萬美元紀錄，白襪今年賽季81勝81敗勝率剛好五成，守備不佳以及缺乏左打戰力是最大問題，為了不讓讓球迷再度過一個失望賽季，簽下班寧坦迪一次補上兩個洞是最好選擇。
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