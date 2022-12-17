MLB ／重砲蓋洛轉戰雙城 1年1100萬美元尋東山再起

在轉戰紐約洋基前曾在游騎兵連續兩個賽季繳出40轟的外野手蓋洛（Joey Gallo），由於在洋基水土不服，去年季中被交易至道奇，發揮卻也不盡理想，季末也未獲道奇續約，今以1年1100萬美元轉戰雙城。

現年29歲的蓋洛在2021年季中被交易至洋基，效力期間合計140場出賽，僅有25轟、46分打點，打擊率更是只有0.159，因此在去年季中交易被送至道奇，來到洛杉磯的蓋洛還是沒有起色，44場出賽，繳出7轟，打擊率僅0.162，整季下來雖有19轟但打擊率僅0.160，350個打數被三振163次，高三振率更是為人詬病。

根據《ESPN》指出，蓋洛強項一直不是打擊率，生涯累計至今打擊率不到0.200，是一名徹底的「三純打者」（Three True Outcomes），全壘打、保送、吞三振佔了他打席的58％。他曾連續2年在游騎兵打出40轟，不過這兩年因為全壘打大幅下滑，讓他的打擊型態被懷疑，好消息是下賽季大聯盟開始禁止守備佈陣，也許對左打的蓋洛會有正面影響。

雙城在近日失去明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），因此打線也需要補強，選擇以1年1100萬美元賭蓋洛東山再起，若他能打出遊騎兵時期身手，搭配過去曾兩度獲得金手套肯定的防守，這筆簽約將成為雙城休賽季最棒的操作。

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