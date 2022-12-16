MLB ／巨人大撒幣長約簽柯瑞亞 大聯盟員工痛批腦袋壞掉
巨人隊在休賽季原先想靠著地利與與開價高於洋基兩大優勢，吸引法官賈吉（Aaron Judge）「回家打球」，惜最後仍以失敗收場，一心想花錢的他們隨後還是以13年3.5億美元大約、簽下自由市場最大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），但卻有大聯盟官員認為巨人腦袋壞掉。
在《MLB Network》工作的魯索（Chris Russo）評價柯瑞亞完全沒有好話：「他和賈吉根本完全不同檔次，不會讓你產生買票進場看球的魅力。」並且強調，柯瑞亞也許在場上是個超級巨星，能對球隊有貢獻，但不足以賣票吸引球迷。
魯索更提到柯瑞亞生涯累積至今MVP票選最多只有第五名，僅入選2次明星賽，並且從來沒有打出30轟，且上個賽季只有22轟64分打點，打擊率.279，整體來說根本不該給他3.5億美元。
最後他嚴厲的批評了巨人一番，認為他們一定是瘋了，或是腦袋有問題才會做出這決定，並預測這個合約將是巨人隊史最糟糕的合約。
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