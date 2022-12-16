MLB ／無愧地表最強經紀人 波拉斯休季客戶合約總值破10億美元

先前知名財金雜誌富比世《Forbes》針對體育產業經紀人佣金做過一份排行，大聯盟知名經紀人波拉斯（Scott Boras）以一年佣金約1.91億美元，毫無懸念奪下寶座，這位非常會幫球員討個好薪情的經紀人，「吸血鬼」的功力果然名不虛傳，在這個冬天又幫旗下球員簽了總值超過10億美元的合約！

根據《USA Today》記者南丁格爾指出，在這個休賽季波拉斯經手多筆大型合約，包括轉戰巨人的柯瑞亞（Carlos Correa）所簽下的游擊最大約13年3.5億美元，波賈茲（Xander Bogaerts）與教士的11年2.8億美元合約，還有尼莫（Brandon Nimmo）回歸大都會談下8年1.62億美元，光是這三位大咖球星合約總值就已達7.92億美元。

若再加上未破億的球星合約，包含小熊與貝林傑（Cody Bellinger）的一年1750萬合約、吉田正尚與紅襪的5年9000萬美元、左投米納亞（Sean Manaea）與巨人的2年2500萬美元、「台灣走路」沃克與費城人的4年7200萬美元等人，目前合約總值累積高達10.01億美元，稍早又幫投手洛登（Carlos Rodon）與洋基簽下6年1.62億美元合約，讓這數字繼續往上加，且一人就談成了3筆破美元合約，球團只能對他又愛又恨。

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