快訊

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

麥擱卡啊！梅西球衣全球斷貨 足協：無能為力

世足賽／巧合？冠軍戰裁判與阿根廷36年前奪冠裁判「同天出生」

MLB ／無愧地表最強經紀人 波拉斯休季客戶合約總值破10億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟知名經紀人「吸血鬼」波拉斯。 路透社
大聯盟知名經紀人「吸血鬼」波拉斯。 路透社

先前知名財金雜誌富比世《Forbes》針對體育產業經紀人佣金做過一份排行，大聯盟知名經紀人波拉斯（Scott Boras）以一年佣金約1.91億美元，毫無懸念奪下寶座，這位非常會幫球員討個好薪情的經紀人，「吸血鬼」的功力果然名不虛傳，在這個冬天又幫旗下球員簽了總值超過10億美元的合約！

根據《USA Today》記者南丁格爾指出，在這個休賽季波拉斯經手多筆大型合約，包括轉戰巨人的柯瑞亞（Carlos Correa）所簽下的游擊最大約13年3.5億美元，波賈茲（Xander Bogaerts）與教士的11年2.8億美元合約，還有尼莫（Brandon Nimmo）回歸大都會談下8年1.62億美元，光是這三位大咖球星合約總值就已達7.92億美元。

若再加上未破億的球星合約，包含小熊與貝林傑（Cody Bellinger）的一年1750萬合約、吉田正尚與紅襪的5年9000萬美元、左投米納亞（Sean Manaea）與巨人的2年2500萬美元、「台灣走路」沃克與費城人的4年7200萬美元等人，目前合約總值累積高達10.01億美元，稍早又幫投手洛登（Carlos Rodon）與洋基簽下6年1.62億美元合約，讓這數字繼續往上加，且一人就談成了3筆破美元合約，球團只能對他又愛又恨。

波拉斯 富比世 體育

相關新聞

MLB／否認紅襪是「盤子」 波拉斯：還有2隊想簽吉田

吉田正尚以5年9000萬美元合約前進紅襪隊，外界有聲音認為紅襪當「盤子」，吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）對...

MLB／紅襪找到替代品捨波賈茲 波拉斯舉例哈波也一樣

吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）今天出席吉田正尚加盟紅襪的記者會，波士頓媒體對他的好奇，還包括波賈茲（Xan...

MLB ／無愧地表最強經紀人 波拉斯休季客戶合約總值破10億美元

先前知名財金雜誌富比世《Forbes》針對體育產業經紀人佣金做過一份排行，大聯盟知名經紀人波拉斯（Scott Boras）以一年佣金約1.91億美元，毫無懸念奪下寶座，這位非常會幫球員討個好薪情的經紀

MLB ／洛登跳出合約試身價賭對了 洋基獻上6年1.62億美元大約

今年休賽季洋基隊首要課題就是達成法官賈吉的續約，完成任務以後依然沒有停止補強腳步，今天再以6年1.62億美元簽下上季的巨人王牌洛登（Carlos Rodon），期盼在他的到來後先發輪值能夠更加穩定。

MLB／賈吉想要的都給他 洋基補強再砸50億簽洛登

洋基隊再添一大戰力，今天傳出以6年1.62億美元（約台幣50億）合約簽下左投洛登（Carlos Rodón），將目前市場...

MLB／討教三刀流？最成功迷弟大谷到海賊王作者家中BBQ

除了熱衷於棒球之外，大谷翔平也是有其他興趣，日前在知名搖滾樂團「GLAY」的主揪之下，舉辦一場聚集多位名人及海賊王作者尾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。