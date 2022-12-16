MLB／紅襪找到替代品捨波賈茲 波拉斯舉例哈波也一樣

吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）今天出席吉田正尚加盟紅襪的記者會，波士頓媒體對他的好奇，還包括波賈茲（Xander Bogaerts）的離去，他們想知道紅襪是否錯估行情。

波賈茲脫下穿了10年的紅襪球衣，以11年2.8億美元的價碼前進教士，波拉斯回應：「我不確定是否是紅襪錯估行情，因為這都是選擇。」

波拉斯指出，或許因為紅襪有自家農場排名第一的游擊手邁爾（Marcelo Mayer），而波賈茲的市場行情，並不符合紅襪對於來年的建隊規畫，提給他的合約當然就不會那麼好，他舉出另一個類似例子，就是2019年轉戰費城人的哈波（Bryce Harper）。

「他當時在國民也遇到類似狀況，他喜歡華盛頓、也想留在那裡，但猜猜看誰來了？索托（Juan Soto）。」波拉斯表示，這些球隊找到替代品，你不能怪罪球隊，但市場上也會有其他球隊對哈波、波賈茲有需求，選擇提出大約競逐。

波拉斯則是再度成為季外的大贏家，前天柯瑞亞（Carlos Correa）收下13年3.5億美元合約當巨人，今天洛登（Carlos Rodón）以6年1.62億美元前進洋基，他旗下客戶今冬迄今已簽11.63億美元（約台幣357.3億）合約。

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