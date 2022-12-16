MLB／否認紅襪是「盤子」 波拉斯：還有2隊想簽吉田
吉田正尚以5年9000萬美元合約前進紅襪隊，外界有聲音認為紅襪當「盤子」，吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）對此回應，紅襪並非唯一競爭者，也有其他球隊想簽吉田。
吉田的價碼一出，確實引起不少討論，ESPN引述多位球探、球界人士意見，認為紅襪的出價高得離譜，吉田的身價大約只值一半行情。
今天紅襪為他舉辦加盟記者會，波拉斯也在台上列席，面對媒體對於「盤子」的提問，波拉斯還原議約流程，他在心中已為吉田的價碼設立一把尺，若達到合理數字，才會讓吉田透過視訊與球隊對談，紅襪是第一支獲得談話機會的球隊，也是唯一一隊。
波拉斯解釋，共有3隊達到他所設定的數字，「我們決定先跟紅襪談，是因為我們認為他能在這支球隊、美聯東區的球場有好的表現，在紅襪打球、擔任左外野手，從各角度來看也都很適合他。」
波拉斯進一步指出，他很明確地告訴紅襪總管布隆（Chaim Bloom），他們一次只會和一隊洽談，若與紅襪的洽談破局，還有兩隊在排隊要等著和吉田談，「我可以跟你們保證，紅襪不是唯一想簽他的球隊。」
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