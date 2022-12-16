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MLB／賈吉想要的都給他 洋基補強再砸50億簽洛登
洋基隊再添一大戰力，今天傳出以6年1.62億美元（約台幣50億）合約簽下左投洛登（Carlos Rodón），將目前市場上剩下的最佳先發投手菜色夾進自己餐盤。
洛登在2019年進行TJ韌帶置換手術，隔年季後被白襪隊放在不續約名單，2021年先以1年300萬美元的價碼回歸白襪，投出13勝、防禦率2.37佳績，包括一場無安打比賽，季後與巨人簽下2年4400萬美元合約，本季再繳14勝、防禦率2.88，成功證明健康無虞，季後跳出合約、尋求另一紙大約。
洋基在爭奪戰中一直都是呼聲最高的球隊，儘管昨天才剛有報導稱雙方價碼差距仍然很遠，但今天就傳出合約底定，洛登確定披上條紋衫。
大聯盟官網報導提到，洋基日前剛以9年3.6億美元簽回賈吉（Aaron Judge），當時老闆史坦伯瑞納（ Hal Steinbrenner）在協商中承諾，滿足他的所有需求、持續補強洋基戰力，現在再砸一筆破億合約證明誠意。
洋基尚未證實合約，若6年1.62億美元價碼正確，平均年薪為2700萬美元，媒體報導合約中還附帶完整的拒絕交易條款。
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