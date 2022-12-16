MLB／討教三刀流？最成功迷弟大谷到海賊王作者家中BBQ

除了熱衷於棒球之外，大谷翔平也是有其他興趣，日前在知名搖滾樂團「GLAY」的主揪之下，舉辦一場聚集多位名人及海賊王作者尾田榮一郎、大谷翔平的BBQ派對，全因大谷喜歡海賊王。

這段故事經由GLAY主唱TERU在14日的節目中訪談而公開，他透露成員之一TAKURO與大谷頗有交情，兩人先前在洛杉磯一起吃晚餐，得知大谷喜歡海賊王，而TERU在與尾田榮一郎的聚會中聊到此事，因此詢問是否要和大谷一起吃個飯，尾田也馬上回應：「當然好！」

他們在尾田家中舉辦BBQ派對，除了大谷、尾田、TERU、TAKURO之外，另一天團「GReeeeN」成員HIDE也出席，連日媒都讚這場派對陣容太豪華。

TERU表示，自己先前曾在札幌巨蛋開球，當時就與大谷合照，在與他的應答中留下很棒的印象，「個性很好，是個很棒的年輕人呢！那時就覺得有很多人喜歡他。」他也許願希望之後有機會可以和他在洛杉磯吃飯，被問到明年3月的經典賽，TERU也說會繼續幫大谷加油。

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