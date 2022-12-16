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MLB／報到先英文自介 吉田正尚嘴甜讚紅襪30隊裡最棒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吉田正尚今天正式披上紅襪球衣，帶著日本職棒太平洋聯盟打擊王的頭銜踏上旅美生涯。 截圖自紅襪官方推特
吉田正尚今天正式披上紅襪球衣，帶著日本職棒太平洋聯盟打擊王的頭銜踏上旅美生涯。 截圖自紅襪官方推特

吉田正尚今天正式披上紅襪球衣，帶著日本職棒太平洋聯盟打擊王的頭銜踏上旅美生涯，被問到選擇紅襪的原因，他說：「因為紅襪就是30隊裡最棒的一隊」，一到就嘴甜討好紅襪球迷。

吉田正尚在歐力士出賽7季，斬獲2020、21年洋聯打擊王，累積133轟，已經連續6年都繳出打擊率3成以上、上壘率4成以上、長打率5成以上的穩定成績，今冬透過入札制度挑戰大聯盟，由紅襪得標，簽約價碼為5年9000萬美元，需付給歐力士入札金1537萬5000美元。

紅襪今天為他舉辦加盟記者會，吉田一開始先以英文自我介紹，幾度停頓轉動眼珠思考背好的台詞，或是轉頭向翻譯尋求提示。

他以英文說道，「大家好，我是吉田正尚，很高興見到大家，我今年29歲，在歐力士打了7年，我不會說英文，所以很緊張，我想學英文，我的女兒也是，我很榮幸能在紅襪打球，我會全力以赴。」

紅襪總管布隆（Chaim Bloom）談到重金禮聘吉田的原因，他表示要在大聯盟有所作為，有些事情是基礎，而吉田的揮棒機制、選球能力，他們認為即使來到美職也能適用，可以幫助他的好成績轉換到大聯盟場上，「我們已經觀察他一段時間了，不管是球探報告或目前表現，從所有角度來看都很突出。」

吉田在記者會結束後進入芬威球場場內，親眼一見左外野的「綠色怪物」，也想像明年在這裡打球的場景。他表示，「我之前只在電視上看過，第一次踏進球場，綠色怪物真的很高，有點嚇到，因為球場歷史悠久，感覺很有氣氛。」

紅襪 吉田正尚 歐力士

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