MLB／3大咖游擊手身價超驚人 合約總計35年台幣284億

頂尖游擊手在今年自由球員市場炙手可熱，28歲好手柯瑞亞（Carlos Correa）確定加盟巨人隊，獲簽13年3.5億美元，不但是大聯盟史上游擊手最大合約紀錄，總值也在這次自由球員市場排名第2，只落後洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的9年3.6億美元。

自由球員市場已有7份合約總值破億，游擊手就占了3份，除了柯瑞亞跳脫雙城隊合約，以驚人身價轉戰巨人，透納（Trea Turner）和費城人隊簽下11年3億美元、波賈茲（Xander Bogaerts）以11年2.8億美元前進教士隊。

這3大咖游擊手的合約長度達35年，總身價達9.3億美元，換算台幣約為284億1475萬元，柯瑞亞13年合約是這次自由球員市場最長，另兩人並列第2，賈吉9年排名第4。

今年美聯塞揚獎得主韋蘭德，和大都會簽下2年8666萬6666美元合約，總值雖在自由球員市場排名第9，不過平均年薪4333萬3333美元排名第1，賈吉4000萬美元居次，遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）3700萬美元名列第3，他的5年1.85億美元合約也是所有投手最高。

商品推薦