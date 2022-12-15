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MLB／道奇終於補強了！ 「雷神」1年1300萬美元降臨
「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在費城人隊歷經世界大賽後，生涯第2次進入自由球員市場，今天確定和道奇簽下1年1300萬美元合約，將是生涯8年效力的第4支球隊。
道奇今年在例行賽打出111勝，進入季後賽卻在分區系列賽不敵教士隊，挑戰隊史第8座世界大賽冠軍失利，增加先發投手群深度成為季後補強重點，決定補進這位30歲強力右投。
辛德賈德過去7個球季效力大都會、天使、費城人隊，戰績57勝41敗、防禦率3.42，代表作是2016年在大都會投出14勝，國聯塞揚獎票選排名第8。
儘管他在2017到21年之間，不斷有傷勢在身，但去年在天使、費城人合計出賽25場（24場先發），投出10勝10敗、防禦率3.94，締造生涯第4次單季二位勝投，也幫費城人拚進世界大賽。
道奇投手安德森（Tyler Anderson）、希尼（Andrew Heaney）季後進入自由球員市場，球團也未爭取到韋蘭德（Justin Verlander），決定對辛德賈德出手，明年展開春訓時，他的定位將是第5號先發投手。
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