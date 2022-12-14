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MLB／前輩好暖心！松阪大輔發文提醒吉田正尚波士頓已下雪

聯合新聞網／ 綜合報導
前歐力士外野手吉田正尚明年賽季挑戰大聯盟。 美聯社
前歐力士外野手吉田正尚明年賽季挑戰大聯盟。 美聯社

歐力士前外野手吉田正尚以5年9000萬美元（約台幣27.4億）高薪加盟波士頓紅襪，而也曾效力過紅襪的前輩松坂大輔，特別發推特恭喜他，並附上暖心小提醒。

松坂大輔在推特發文道：「現在波士頓正在下雪，狗狗很開心，吉田正尚選手，如果你來波士頓簽約的話，會很冷，羽絨外套是必須的。現在開始最低氣溫會降至-5度左右，並持續一週。」並附上一張大雪紛飛的照片。

吉田正尚也轉發這條推特，並且回應「非常謝謝，我會注意的，感謝您一直以來的支持。」

「平成怪物」松坂大輔2006年靠著入札制度加盟紅襪，也是2007年紅襪奪冠的重要功臣之一，大聯盟生涯效力過紅襪6年、大都會2年，總共留下56勝43敗、防禦率4.45的成績。

吉田正尚自2016年開始效力日職歐力士，7個賽季下來共出賽762場，敲出884安打包括133支全壘打，打擊率3成27。今年賽季結束後受到紅襪的青睞，挑戰大聯盟。

波士頓

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