MLB／再添1先發與2後援助陣 美國經典賽參賽名單一次看

經典賽美國隊投手陣容再添3位生力軍，昨日先發輪值加入了紅雀米克拉斯（Miles Mikolas），今日牛棚則再添洛磯隊終結者巴爾德（Daniel Bard）及教士隊馬丁尼茲（Nick Martinez）。

馬丁尼茲去年就曾代表美國隊參加東京奧運，最後抱回銀牌。本季在教士出賽47場，角色定位除了先發也會擔任長中繼，本季先發10場、拿下4中繼成功、8救援，共投106.1局，拿下4勝4敗、防禦率3.47。

37歲的巴德過去受投球失憶症所苦，終於在2020年重返球場，去年開始為洛磯守護神，今年出賽57場共投60.1局，防禦率1.79，拿下6勝4敗，34次救援成功在聯盟中排名第六。

34歲的米克拉斯今本賽季在紅雀出賽33場，投出202.1局，拿下12勝13敗、防禦率3.29，並生涯第二度獲選明星賽。麥克拉斯2015-17年曾效力日職讀賣巨人，2018重返大聯盟，若美國與日本在四強後交手，他有機會對決前隊友坂本勇人等人。

美國與墨西哥、哥倫比亞、加拿大和英國同屬C組，將在3月11日於鳳凰城展開小組賽。

目前美國隊公告參賽選手名單如下

先發投手：柯特斯（Nestor Cortes）、弗里蘭（ Kyle Freeland）、凱利（Merrill Kelly）、 米克拉斯（Miles Mikolas）、辛格（Brady Singer）、韋恩萊特（Adam Wainwright）、韋柏（Logan Webb）

後援投手：巴爾德（Daniel Bard）、貝德納（David Bednar）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、 普雷斯利（Ryan Pressly）、泰特（Dillon Tate）、威廉斯（Devin Williams）

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史密斯（Will Smith）

一壘手：阿隆索（Pete Alonso）、高史密特（Paul Goldschmidt）

二壘手：史托瑞（Trevor Story）

游擊手：安德森（Tim Anderson）、小威特（Bobby Witt Jr.）

三壘手：亞瑞納多（Nolan Arenado）

外野手：貝茲（Mookie Betts）、穆林斯（Cedric Mullins）、楚奧特（Mike Trout）、史瓦伯（Kyle Tucker）

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