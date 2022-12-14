快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／柯瑞亞13年3.5億美元加盟巨人 總額破游擊手紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
柯瑞亞以13年3.5億美元（約台幣107億）加盟巨人，總值創下大聯盟史上游擊手最大合約紀錄。 美聯社
柯瑞亞以13年3.5億美元（約台幣107億）加盟巨人，總值創下大聯盟史上游擊手最大合約紀錄。 美聯社

巨人隊出手撈大魚，頂尖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）將以13年3.5億美元（約台幣107億）加盟，總值創下大聯盟史上游擊手最大合約紀錄。

根據大聯盟官網報導，巨人隊與柯瑞亞同意這份合約，總額超越林多（Francisco Lindor）所保持的3.41億美元游擊手合約紀錄，而合約中沒有逃脫條款，並具有完整的拒絕交易條款。

柯瑞亞去年離開太空人隊，與雙城隊簽下3年1.05億美元合約，整季繳出2成91打擊率、22轟成績，季後選擇跳脫合約，再次投入自由球員市場，除了巨人外，雙城隊也一直在爭取柯瑞亞的回鍋。

柯瑞亞 巨人 雙城

延伸閱讀

MLB／知名數據網站球員頁瀏覽次數 賈吉、大谷都輸「他」

MLB／大谷體驗飆速嚇到齜牙咧嘴 網：終於懂球被你丟的感受

MLB／巨人搶不到賈吉改追柯瑞亞 雙城等4隊有意史旺森

MLB／小熊1年約簽貝林傑賭一把 又傳已與柯瑞亞會面

相關新聞

MLB／柯瑞亞13年3.5億美元加盟巨人 總額破游擊手紀錄

巨人隊出手撈大魚，頂尖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）將以13年3.5億美元（約台幣107億）加盟，合約創下大...

MLB／前輩好暖心！松阪大輔發文提醒吉田正尚波士頓已下雪

歐力士前外野手吉田正尚以5年9000萬美元（約台幣27.4億）高薪加盟波士頓紅襪，而也曾效力過紅襪的前輩松坂大輔，特別發推特恭喜他，並附上暖心小提醒。 松坂大輔在推特發文道：「現在波士頓正在下雪

MLB／再添1先發與2後援助陣 美國經典賽參賽名單一次看

經典賽美國隊投手陣容再添3位生力軍，昨日先發輪值加入了紅雀米克拉斯（Miles Mikolas），今日牛棚則再添洛磯隊終結者巴爾德（Daniel Bard）及教士隊馬丁尼茲（Nick Martinez

MLB／知名數據網站球員頁瀏覽次數 賈吉、大谷都輸「他」

大聯盟數據網站《Baseball Reference》，日前公佈今年度球員網站點閱流量次數，沒想到第一名不是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也不是天使球星大谷翔平，而是今年球季敲出生涯700

MLB／塔提斯問題多但不貴 洋基想要？「教士沒要賣」

教士隊以11年2.8億美元合約簽下波賈茲（Xander Bogaerts）後，塔提斯（Fernando Tatis Jr...

MLB／巨人挖進30歲左投米納亞 2018年曾有無安打比賽

巨人隊補強先發投手群，今天從自由球員市場簽下30歲左投米納亞（Sean Manaea），兩年合約總值2500萬美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。