MLB／柯瑞亞13年3.5億美元加盟巨人 總額破游擊手紀錄

歐力士前外野手吉田正尚以5年9000萬美元（約台幣27.4億）高薪加盟波士頓紅襪，而也曾效力過紅襪的前輩松坂大輔，特別發推特恭喜他，並附上暖心小提醒。 松坂大輔在推特發文道：「現在波士頓正在下雪

2022-12-14 16:33