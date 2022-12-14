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MLB／柯瑞亞13年3.5億美元加盟巨人 總額破游擊手紀錄
巨人隊出手撈大魚，頂尖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）將以13年3.5億美元（約台幣107億）加盟，總值創下大聯盟史上游擊手最大合約紀錄。
根據大聯盟官網報導，巨人隊與柯瑞亞同意這份合約，總額超越林多（Francisco Lindor）所保持的3.41億美元游擊手合約紀錄，而合約中沒有逃脫條款，並具有完整的拒絕交易條款。
柯瑞亞去年離開太空人隊，與雙城隊簽下3年1.05億美元合約，整季繳出2成91打擊率、22轟成績，季後選擇跳脫合約，再次投入自由球員市場，除了巨人外，雙城隊也一直在爭取柯瑞亞的回鍋。
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