MLB／知名數據網站球員頁瀏覽次數 賈吉、大谷都輸「他」

大聯盟數據網站《Baseball Reference》，日前公佈今年度球員網站點閱流量次數，沒想到第一名不是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也不是天使球星大谷翔平，而是今年球季敲出生涯700轟的紅雀重砲普荷斯（Albert Pujols）

根據《Baseball Reference》的數據顯示，美國有25個州搜尋榜的榜首都是普荷斯，個人數據頁是所有球員中點擊次數最高的，而最多流量的一天，正是9月24日他轟出700轟的那日。至於第二、三名則不讓人意外，分別由美聯MVP賈吉與天使日籍二刀流球星大谷翔平拿下。

42歲的荷侯斯今年球季結束後退休，最後一季繳出2成70打擊率，共轟出24全壘打、68分打點，OPS指數0.895。季初時他生涯累計679之全壘打，想要達成700轟有一定難度，不過他下半季大爆發，最後仍是完成壯舉，生涯以703支坐收，也吸引球迷到數據頁朝聖追蹤。

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