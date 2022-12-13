MLB／塔提斯問題多但不貴 洋基想要？「教士沒要賣」

教士隊以11年2.8億美元合約簽下波賈茲（Xander Bogaerts）後，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）是否可能不再是「非賣品」？ESPN電台節目中爆料，洋基隊正在評估交易可能性，但多方消息回應教士沒有要賣。

「塔提斯」、「洋基」兩個關鍵字突然連上線，全因ESPN電台節目中主持人狄皮羅（Rick DiPietro）的發言，他稱洋基正在審慎評估，包括塔提斯的剩餘禁賽、合約年限、與隊友的人際相處等。

對此已有負責洋基的記者否認消息，費德里柯（Dan Federico）寫道：「從有力的消息來源得知，交易塔提斯的可能性是0、絕對不可能，不是抹黑任何人，不同人可能聽到不同的東西，但我相信我所聽到的。」

FanSided網站記者墨菲（Robert Murray）也引述消息來源，篤定回應：「他現在是非賣品」。

文中提到，塔提斯的合約為14年3.4億美元，年僅23歲，以目前高漲的自由市場行情來看，確實是一紙相對便宜的合約，儘管場外風波不少，但有球隊會對他有興趣不意外，但對教士來說，塔提斯目前的行情處於低點，有傷勢、禁賽問題，就算想賣也不會是現在，且塔提斯的合約中也有拒絕交易條款，「是的，塔提斯的交易價值會在接下來幾天、幾周持續加溫，但教士沒有要賣。」

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