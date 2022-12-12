MLB／巨人挖進30歲左投米納亞 2018年曾有無安打比賽

日本強投千賀滉大昨天情定大都會正式登上大聯盟，合約金額也高達5年7500萬美元，而新約的年薪，更是他職業生涯第一年時薪水的681倍，日媒也透露大都會順利搶下他的原因。 據《體育日本》報導，千賀滉大吸

2022-12-12 15:18