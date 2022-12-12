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MLB／巨人挖進30歲左投米納亞 2018年曾有無安打比賽
巨人隊補強先發投手群，今天從自由球員市場簽下30歲左投米納亞（Sean Manaea），兩年合約總值2500萬美元。
米納亞生涯7年效力運動家、教士隊，合計出賽159場有156場先發，戰績58勝50敗、防禦率4.06，包括2018年對紅襪投出無安打比賽，今年季前被老東家運動家交易到教士。
米納亞本季出賽30場（28場先發），投出8勝9敗、防禦率4.96，教士進入季後賽後，他在國聯冠軍戰對費城人隊第4戰以中繼身分登板，投1.1局失5分吞敗。
巨人本季戰績81勝81敗，勝率雖達5成，不過落後分區冠軍道奇隊（111勝51敗）達30場勝差，未能打進季後賽。
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