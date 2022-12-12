快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／巨人挖進30歲左投米納亞 2018年曾有無安打比賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
米納亞。 路透社
米納亞。 路透社

巨人隊補強先發投手群，今天從自由球員市場簽下30歲左投米納亞（Sean Manaea），兩年合約總值2500萬美元。

米納亞生涯7年效力運動家教士隊，合計出賽159場有156場先發，戰績58勝50敗、防禦率4.06，包括2018年對紅襪投出無安打比賽，今年季前被老東家運動家交易到教士。

米納亞本季出賽30場（28場先發），投出8勝9敗、防禦率4.96，教士進入季後賽後，他在國聯冠軍戰對費城人隊第4戰以中繼身分登板，投1.1局失5分吞敗。

巨人本季戰績81勝81敗，勝率雖達5成，不過落後分區冠軍道奇隊（111勝51敗）達30場勝差，未能打進季後賽。

教士 運動家 巨人

延伸閱讀

MLB／日媒千賀滉大選擇大都會關鍵 是支「會贏的球隊」

MLB／大谷體驗飆速嚇到齜牙咧嘴 網：終於懂球被你丟的感受了

MLB／大都會老闆拚命砸錢 CBS：洋基老史精神仍在紐約

MLB ／明星游擊被教士買走 美媒給紅襪5個建議

相關新聞

MLB／大谷體驗飆速嚇到齜牙咧嘴 網：終於懂球被你丟的感受

天使隊巨星大谷翔平在今年8月與宣布成為日本保時捷的代言人，如今官方釋出首支廣告，坐在副駕駛座的大谷邊笑著邊齜牙咧嘴地體驗飆速的快感。 ポルシェ ドライビングアスリート #大谷翔平 、 #ポルシェ

MLB／大都會老闆拚命砸錢 CBS：洋基老史精神仍在紐約

大都會隊備戰新球季，砸錢毫不手軟，和日籍強投千賀滉大簽下5年7500萬美元合約，再度震驚球界，光是最近6紙合約已經超過4...

MLB／巨人挖進30歲左投米納亞 2018年曾有無安打比賽

巨人隊補強先發投手群，今天從自由球員市場簽下30歲左投米納亞（Sean Manaea），兩年合約總值2500萬美元。

MLB／日媒千賀滉大選擇大都會關鍵 是支「會贏的球隊」

日本強投千賀滉大昨天情定大都會正式登上大聯盟，合約金額也高達5年7500萬美元，而新約的年薪，更是他職業生涯第一年時薪水的681倍，日媒也透露大都會順利搶下他的原因。 據《體育日本》報導，千賀滉大吸

MLB／A-Rod不再是最賺錢球員 兩大咖迎接4億美元倒數中

大聯盟「錢鬥」愈來愈凶，重量級自由球員近年身價暴漲，洋基隊退役球星A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）原...

MLB／卯起來花！大都會搶下千賀滉大 6筆補強已砸141億

大都會隊補強再出手，傳出以5年7500萬美元合約搶下軟銀隊王牌千賀滉大，只待體檢通過便生效，他所開出的「大城市」、「馬上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。