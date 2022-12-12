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MLB／A-Rod不再是最賺錢球員 兩大咖迎接4億美元倒數中

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
美聯塞揚獎得主韋蘭德。 美聯社
美聯塞揚獎得主韋蘭德。 美聯社

大聯盟「錢鬥」愈來愈凶，重量級自由球員近年身價暴漲，洋基隊退役球星A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）原是史上薪資最高，明年就會讓出王者地位，老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）將是首位總收入突破4億美元的球員。

A-Rod在2016年卸下戰袍、結束生涯22年，一共賺進3億9928萬5104美元，只差不到72萬美元突破4億大關，不過仍是目前總薪資最高的球員。

卡布雷拉生涯20年擁有世界大賽冠軍、打擊三冠王頭銜、兩次美聯MVP，明年將是8年2億4800萬美元合約最後1年，這位生涯507轟打者已經提前宣布，打完這個球季就要退休。

卡布雷拉目前賺進3億6841萬623美元，史上排名第2，明年身價仍有3200萬美元，季後將達4億41萬623美元，不但超越A-Rod，也是史上第1位總收入突破4億美元門檻的球員。

老虎準名人堂球星卡布雷拉。 美聯社
老虎準名人堂球星卡布雷拉。 美聯社

大聯盟球員到今年球季為止，史上共有5人總收入達3億美元以上，3到5名依序是普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬436美元、葛蘭基（Zack Greinke）3億3000萬3000美元、韋蘭德（Justin Verlander）3億1751萬5000美元。

值得一提的是，39歲老將韋蘭德本季18勝、防禦率1.75奪下美聯雙冠王，抱回生涯第3座塞揚獎，以自由球員身分和大都會隊簽下兩年8666萬6666美元合約，到後年球季結束時，總收入將達4億418萬1666美元，超前卡布雷拉躍居史上第1。

大聯盟明年已有17人年薪超過3000萬美元，韋蘭德和隊友薛則（Max Scherzer）4333萬3333萬並列榜首，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）4000萬美元排名第3，大谷翔平生涯首次達3000萬美元，和遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）並列16。

韋蘭德 大聯盟 大都會 老虎 A-Rod

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