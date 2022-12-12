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MLB／日媒千賀滉大選擇大都會關鍵 是支「會贏的球隊」

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大。 擷圖自推特
千賀滉大。 擷圖自推特

日本強投千賀滉大昨天情定大都會正式登上大聯盟，合約金額也高達5年7500萬美元，而新約的年薪，更是他職業生涯第一年時薪水的681倍，日媒也透露大都會順利搶下他的原因。

據《體育日本》報導，千賀滉大吸引了近10支球隊搶人，而大都會能脫穎而出的原因是因為他們是支「會贏的球隊」，大都會本季在換老闆後大力補強，並在今年打出101勝且睽違6年重返季後賽，先前就曾傳出千賀的前東家軟銀鷹，因是聯盟強權曾多次闖入冠軍賽，因此讓他只想為能獲勝的球隊打球。

此外，報導也透露千賀希望隊友都是頂尖球星，據傳巨人在最終評比輸給大都會的原因，因為他們缺少像後者一樣擁有韋蘭德（Justin Verlander）及薛哲（Max Scherzer）的強投，導致於最終無緣搶下千賀，同時報導也指出，千賀一直都是狄葛隆（Jacob deGrom）與辛德賈德（Noah Syndergaard）的球迷，雖兩人已轉隊，但休賽季大都會的補強也讓其看到想贏的決心。

綜觀千賀的日職生涯，他於2010年以300萬的簽約金、外加年薪270萬日圓（約新台幣60萬）育成約加盟軟銀鷹，並在第2年就登升上一軍更於隔年繳出17次中繼成功ERA2.40，接著在2016年站穩先發也曾於2020年奪下三振王，本賽季22場比賽11勝6負，防禦率為1.44，在今年以1500萬美元（約新台幣4.6億）轉戰大聯盟後，對比他職業生涯首年年薪更加薪681倍。

日本 台幣 薪水 時薪 體育

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