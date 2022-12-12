MLB／大谷體驗飆速嚇到齜牙咧嘴 網：終於懂球被你丟的感受

天使隊巨星大谷翔平在今年8月與宣布成為日本保時捷的代言人，如今官方釋出首支廣告，坐在副駕駛座的大谷邊笑著邊齜牙咧嘴地體驗飆速的快感。

大谷翔平在影片中乘坐保時捷最新的「Turbo S」車款，車輛剛啟動時駕駛還特地告訴他，這部車從0到95公里加速僅需2.6秒，不禁讓大谷苦笑，確認他做好準備後，駕駛便倒數3、2、1，一口氣踩下油門，瞬間「貼背」的感受也讓大谷翔平忍不住叫了出來，一路上帶著笑容，一邊發出驚呼聲，後來還忍不住伸手扶著天花板不讓身體傾斜，甚至表示自己嚇到流汗了。下車後大谷翔平也向翻譯水原一平說「好危險」，逗樂全場。

網友見到大谷試乘的可愛模樣也直呼實在太有趣：「笑死，超可愛」、「比自己球速低還怕」、「終於懂球被丟出去的感受了齁」、「大谷還是代言捷安特就好了」、「果然高中生只能騎腳踏車」。

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