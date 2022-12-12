MLB／大都會老闆拚命砸錢 CBS：洋基老史精神仍在紐約
大都會隊備戰新球季，砸錢毫不手軟，和日籍強投千賀滉大簽下5年7500萬美元合約，再度震驚球界，光是最近6紙合約已經超過4.6億美元，美國媒體CBS形容：「史坦布瑞納（George Steinbrenner）的精神在皇后區依然活躍！」
大都會本季戰績101勝61敗，勝場數寫下隊史單季第2好的紀錄，以國聯外卡闖進季後賽，但在外卡系列賽遭教士隊淘汰。
CBS指出，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）為了贏球拚命砸錢，團隊薪資無窮無盡，頗有洋基隊前老闆史坦布瑞納的味道；從這個火熱的賽季也可學看到一件事，大聯盟球團擁有的錢比他們透露的更多，今年自由球員市場支出已經超過20億美元，球員似乎都比預期多獲一、兩年合約，每年多出幾百萬美元的收入。
柯恩連續兩年在季後砸大錢，CBS指出，這個「像卡通一樣的富豪」是老派老闆，買下小時候最喜歡的球隊，投入大把鈔票就是想要贏球。
大都會最近和韋蘭德（Justin Verlander）簽下兩年超過8666萬美元合約，昆塔納（Jose Quintana）也簽兩年2600萬美元，接著尼莫（Brandon Nimmo）8年1億6200萬美元、羅伯森（David Robertson）1年1千萬美元、千賀滉大5年7500萬美元。
在此之前，大都會已經重簽迪亞茲（Edwin Diaz）合約，5年總值1億200萬美元，CBS指出，柯恩當初買下大都會，就是想在大聯盟享受勝利的滋味，不像有些老闆似乎為了利潤而參與其中。
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